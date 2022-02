स्टालिन ने कहा- राज्यपाल अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल, नीट विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए था

2006 में जब डीएमके सरकार ने प्रवेश परीक्षा को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति ने 87 दिनों में इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।

Governor has failed in his Constitutional duty by not sending NEET abolition Bill to President