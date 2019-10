राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने राज्यवासियों को दी दीपावली की बधाई

The festival of Deepawali comes with the message of bringing good over by eliminating one's own evil.

दीपावली का पर्व खुद की बुराई को खत्म कर अच्छाई लाने के संदेश के साथ आता है