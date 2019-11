राज्य भर के भूजल स्तर में ३ मीटर की हुई वृद्धि: जलापूर्ति बोर्ड

rainwater harvesting structures by the government and public increased the groundwater table

दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून के दौरान भरपूर वर्षा और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई वर्षा जल संचयन संरचनाओं को स्थापित करने की योजना की वजह से राज्य भर में भूजल स्तर तीन मीटर तक बढ़ गई है।