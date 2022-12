स्कूलों में अवकाश 25 दिसम्बर से

half yearly holidays for schools will start on Sunday, December 25, and will end on Jan 1(Sunday)

चेन्नई. छात्रों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा के तुरंत बाद क्रिसमस से लेकर नए साल तक छुट्टियों की घोषणा की गई है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों में अर्द्ध वार्षिक अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होगा और 1 जनवरी को समाप्त होगा।

