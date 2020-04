समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक से मद्रास हार्ईकोर्ट का इनकार, खारिज की याचिका

साक्ष्यों और मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट है कि समाचार पत्रों तथा कागज की सतह से वायरस का फैलना नहीं के बराबर है। (It is evident from the records and also from the Media that spreading of virus through Newspapers or through Paper surface is not that much extensive.)