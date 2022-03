किसानों ने कहा, अगर पूर्वानुमान के अनुसार बारिश हुई तो खड़ी फसलों को होगा नुकसान



बेमौसम बारिश से तमिलनाडु के किसान चिंतित

डेल्टा क्षेत्र में तैयार फसलों को नुकसान की आशंका

अभी तक कई हिस्सों में कटाई होना बाकी

heavy rainfall is very likely at isolated places in Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal

चेन्नई Published: March 03, 2022 08:37:00 pm



चेन्नई. मौसम विभाग ने तमिलनाडु में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तंजावुर और नागपट्टिनम में किसानों ने धान की फसल पर चिंता व्यक्त की है। तंजावुर जिले में इस सीजन में लगभग 1.37 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 1.07 लाख हेक्टेयर में फसल पक चुकी है। शेष 30,000 हेक्टेयर, ज्यादातर तिरुवयारू, बुदलूर और तंजावुर ब्लॉक के कुछ हिस्सों में, अभी तक कटाई की जानी बाकी है। इनमें से अधिकांश खड़ी फसलें ऐसी हैं जिन्हें बेमौसम बारिश के बाद फिर से रोपा गया था।

मणथिदल गांव के एक किसान मणिकंदन ने कहा, हमारे क्षेत्र में, फसल अगले 20 दिनों में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वानुमान के अनुसार बारिश होती है, तो यह खड़ी फसलों को प्रभावित करेगा। तिरुवयारू क्षेत्र के एक अन्य किसान अंबझगन ने कहा कि हालांकि उनके क्षेत्र में फसल पूरी तरह से चल रही है, लेकिन फसल पूरी होने में 10 दिन और लगेंगे। उन्होंने कहा, अगर अभी बारिश हुई तो निश्चित तौर पर हमारी फसल प्रभावित होगी। इसके अलावा किसानों को बेल्ट-प्रकार की कटाई मशीनों के लिए किराए पर अधिक खर्च करना पड़ता है जो केवल गीले खेतों के लिए उपयुक्त हैं। बेल्ट-टाइप का किराया टायर-टाइप हार्वेस्टर से अधिक है जो सूखे धान के खेत के लिए उपयुक्त है।

प्रभाव बारिश की तीव्रता पर निर्भर करेगा

कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्रभाव बारिश की तीव्रता पर निर्भर करेगा। नागपट्टिनम में, किसानों ने 10,000 हेक्टेयर थलाडी फसलों की खेती की। नवंबर में भारी बारिश के कारण एक बार अपनी फसल गंवाने के बाद उन्होंने दिसंबर में खेती की थी। उनकी फसल मार्च के दूसरे सप्ताह तक पक चुकी है।

बारिश से नागपट्टिनम में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित

किलवेलूर ब्लॉक के इलुप्पुर के एक किसान आर नटराजन ने कहा, मैंने 135 दिनों की अवधि की फसलों के साथ लगभग 15 एकड़ में खेती की है। बाढ़ में बर्बाद होने से पहले अपनी फसल को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी फसल को आगे बढ़ाना पड़े तो मैं दुविधा में हूं। किसानों ने नागपट्टिनम में 25,000 हेक्टेयर और मयिलादुथुराई में 46,000 हेक्टेयर में दलहन की खेती की है। इस महीने की शुरुआत में हुई बारिश से नागपट्टिनम में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है।

दलहन की खेती

नागपट्टिनम में - 25,000 हेक्टेयर में

मयिलादुथुराई में - 46,000 हेक्टेयर में

