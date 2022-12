मौसम विभाग की भविष्यवाणी, तमिलनाडु के कई जिलों में 23 दिसंबर से भारी बारिश की संभावना

चेन्नई. दक्षिण बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में 23 दिसंबर से भारी बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इसके अलावा, मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए अगले तीन दिनों तक समुद्र में न जाएं। बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों और इससे सटे पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र संबंधित चक्रवाती परिसंचरण के साथ मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक बना हुआ है।

अगले दो दिनों में इसके धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर-पश्चिम की ओर श्रीलंका तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए रामनाथपुरम, पुदुक्कोट्टै, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और मइलादुथुरै जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

तमिलनाडु के तटीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में समुद्र के ऊपर बने सिस्टम के कारण अगले 48 घंटों तक कुछ इलाकों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है और यह क्रमश: 29 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।