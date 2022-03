तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

heavy to very heavy rainfall at isolated places is very likely over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during March 3-5 with extremely heavy rainfall at isolated places on March 4

भारतीय मौसम विभाग के तमिलनाडु क्षेत्रीय केंद्र ने इस सप्ताह राज्य भर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की

चेन्नई Updated: March 02, 2022 08:49:52 pm



चेन्नई. heavy to very heavy rainfall भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के तमिलनाडु क्षेत्रीय केंद्र ने इस सप्ताह राज्य भर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। शुक्रवार और शनिवार को भी राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में मार्च आमतौर पर शुष्क रहता है और औसत मासिक वर्षा मुश्किल से होती है। मौसम विज्ञानी बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी और उससे सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर कम दबाव का क्षेत्र और श्रीलंकाई तट की ओर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि जब मौसम प्रणाली पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो गुरुवार से बारिश की तीव्रता छिटपुट से व्यापक रूप से बढ़ सकती है। राज्य के कई हिस्सों के साथ-साथ पुदुचेरी और करैक्कल में भी शुक्रवार और शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राज्य के कुछ जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मार्च के पहले सप्ताह के दौरान मौसम प्रणाली असामान्य

मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक ने एक बयान में कहा, हमारे पास मई के दौरान प्री-मानसून चक्र और मार्च के अंत में बारिश की संभावनाएं हैं लेकिन मार्च के पहले सप्ताह के दौरान मौसम प्रणाली असामान्य है। उन्होंने कहा कि चेन्नई में भी शुक्रवार और शनिवार को हल्की से तेज बारिश की संभावना है और जब मौसम प्रणाली करीब आएगी तो इस पर और स्पष्टता आएगी। मौसम विभाग ने कहा कि तमिलनाडु में मार्च से मई तक सामान्य अधिकतम तापमान से नीचे रहने की संभावना है। तमिलनाडु सहित अधिकांश दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तापमान सामान्य से सामान्य से नीचे रहने की संभावना है।

गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना

आईएमडी के अनुसार, राज्य में इस अवधि के दौरान सामान्य से सामान्य से अधिक बारिश होगी। 4 और 5 मार्च को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। समुद्र की स्थिति जो बंगाल की दक्षिण खाड़ी और उससे सटे हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में बुधवार सुबह से खराब थी, 3 से 5 मार्च के दौरान दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में और तमिलनाडु के साथ और बाहर बहुत खराब होने की संभावना है।

आईएमडी ने तेज हवा की गति की चेतावनी भी जारी की है और मछुआरों को 5 मार्च तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के भूमध्यरेखीय हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने के लिए कहा है।

