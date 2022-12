चेन्नई में हल्की बारिश के साथ चक्रवात करैकल की ओर बढ़ रहा

चेन्नई Dec 08, 2022

बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र

चेन्नई. बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव का क्षेत्र आधिकारिक तौर पर 8 दिसंबर की रात को चक्रवाती तूफान मांडौस में बदल गया। यह घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गुरुवार की सुबह की गई। चक्रवाती तूफान मांडौस करैकल से लगभग 460 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 540 किमी दक्षिण-पूर्व में है। गुरुवार को तमिलनाडु के 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और छह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों को भी तैनात किया गया है।

चक्रवात मांडौस के प्रभाव में चेन्नई में हल्की बारिश

चक्रवाती तूफान मांडौस के असर से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। तूफान प्रणाली करैकल से लगभग 460 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व और चेन्नई से 540 किमी दूर है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के चेन्नई में हल्की बारिश हुई है। आईएमडी के अनुसार, 9 दिसंबर की मध्यरात्रि के आसपास 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है।