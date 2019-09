हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट 2 रु की बिजली 7 रु में क्यों खरीद रहा है Tangedco

The Madras High Court asked Tangedco if it buys power from private power producers at high prices, causing a loss to the public exchequer.

मद्रास हाईकोर्ट ने टांजेडको से पूछा कि क्या वह निजी ऊर्जा उत्पादकों से बिजली ऊंची कीमतों पर खरीदता है जिससे की राजकोष को नुकसान हो रहा है।