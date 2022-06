पहाड़ी इलाको में ईको-टूरिज्म विकसित कर पर्यटकों को लुभाने की कवायद

झील पर नौका विहार

Published: June 07, 2022 12:00:31 am

पहाड़ियों की राजकुमारी के नाम से मशहूर कोडाईकनाल में सप्ताहांत में आराम करने के लिए विभिन्न जिलों से पर्यटक उमड़ रहे हैं। गर्मियों की शुरुआत के बाद से दिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इसके सुखद मौसम और सिल्वर फॉल्स, ब्रायंट पार्क, रोज गार्डन, रैबिट स्क्वायर, पिलर रॉक, और सहित पर्यटक स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता के कारण वृद्धि हुई है। कुछ पर्यटक झील पर नौका विहार करने में भी रुचि रखते है। स्कूलों के फिर से खुलने तक पर्यटकों की भीड़ बनी रहने की उम्मीद है।

High footfall in Kodai as tourists flock during weekend