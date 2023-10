Pds Rice Smuggling : केरल सीमा पर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू

चेन्नईPublished: Oct 10, 2023 01:56:02 pm Submitted by: Naresh Dhawan

तमिलनाडु से पीडीएस चावल की तस्करी को रोकने के लिए केरल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति विभाग ने केरल के साथ राज्य की सीमा पर जांच तेज कर दी है। Security beefed up on Kerala border to stop smuggling of PDS rice from Tamil Nadu

