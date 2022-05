अजगर के अंडे सेने के लिए 54 दिनों तक रोक दिया हाईवे का काम

Highway work in Kasargod stopped for 54 days for python to incubate eggs





चेन्नई Published: May 20, 2022 10:53:15 pm

केरल के कासरगोड में एक पुलिया के निर्माण कार्य को महज 54 दिनों के लिए इसलिए स्थगित कर दिया गया ताकि अजगर अंडे दे सकें। बाद में जब सभी 24 अंडे निकल गए तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कासरगोड में फोर-लेन हाईवे का निर्माण कर रही है। इसी साल 20 मार्च को एनएच 66 के चौड़ीकरण के दौरान पुलिया का निर्माण करने वाले श्रमिकों ने एक भारतीय रॉक अजगर को देखा और वन विभाग को सूचना दी।

वन विभाग ने सांप को बचाने वाले अमीन अदकथबैल से बात की। अमीन पिछले 10 वर्षों से सांपों को बचा रहा है। विभाग ने पुलिया पर काम स्थगित करने का आग्रह किया। जिसे मान लिया गया। जब अमीन ने बिल के अंदर जाँच की, तो उसने कई अंडे देखे और अजगर ने खुद को उनके चारों ओर लपेट लिया था। उन्होंने नेपाल के मिथिला वाइल्डलाइफ ट्रस्ट में एक पशु चिकित्सक और वन्यजीव अनुसंधान के प्रमुख मवीश कुमार से संपर्क किया।

अंडे को अपने घर में स्थानांतरित करने का फैसला

अमीन ने कहा, मवीश ने मुझे सलाह दी कि मैं अंडे को स्थानांतरित न करूं क्योंकि मां अजगर की गर्मी के बिना अंडे नहीं निकल सकते हैं। अजगर के अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान में वृद्धि से बच्चे मृत पैदा हो सकते हैं या विकृतियों के साथ पैदा हो सकते हैं। अंडों को सही तापमान पर रखने के लिए मदर स्नेक अंडे के चारों ओर लपेटता है। एक बार जब अंडे टूटना शुरू हो जाते हैं, तो अजगर की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इसलिए हमने अंडे को अपने घर में स्थानांतरित करने का फैसला किया।

बाघों के समान उच्च-स्तरीय कानूनी संरक्षण

कासरगोड के संभागीय वन अधिकारी पी बीजू ने कहा, हालांकि यह एक समयबद्ध परियोजना है, लेकिन इसके लिए सहमति दे दी। अजगरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत वर्गीकृत किया गया है और भारत में बाघों के समान उच्च-स्तरीय कानूनी संरक्षण हैं।

