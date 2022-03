महिला परिवार की मुखिया के नाम पर दिए जाएंगे फ्लैट

- मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा

चेन्नई. तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड के आवास परिवारों की महिला मुखिया के नाम पर आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि इससे महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा।

डीएमके द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्टालिन ने कहा कि हालांकि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60 प्रतिशत नागरिक निकाय प्रमुख महिलाएं हैं। डीएमके ने महिलाओं को 11 मेयर पद आवंटित किए। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के प्रमुखों के 649 पदों में से पार्टी ने महिलाओं को 380 पद दिए हैं। यह महिला सशक्तिकरण का द्रविड़ मॉडल है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा बढ़ाया

स्टालिन ने पूर्व सीएम एम करुणानिधि और वर्तमान सरकार के तहत डीएमके सरकार द्वारा शुरू और कार्यान्वित कल्याणकारी उपायों को भी सूचीबद्ध किया, जिसमें टाउन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना शामिल है।

कोयंबटूर शहर में खुला महिला डाकघर

कोयंबत्तूर ने जिले के पहले महिला उप डाकघर का उद्घाटन कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। लॉली रोड पर स्थित डाकघर का उद्घाटन कोयंबत्तूर डिवीजन के डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक के गोपालन ने किया। उप-डाकघर की स्थापना 1908 में हुई थी। यहां नौ कर्मचारी हैं एक सब-पोस्टमास्टर, तीन डाक सहायक, तीन पोस्ट महिला, एक मल्टीटास्क (एमटीएस) कार्यकर्ता और एक सफाई कर्मचारी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), ट्रैफिक विंग, एसआर सेंथिल कुमार ने लगभग 50 महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिन मनाने के लिए एक दिन की छुट्टी की घोषणा की। शहर भर की महिला पुलिसकर्मियों ने कोयंबत्तूर दक्षिण डीसीपी ईएस उमा के साथ पुलिस आयुक्त परिसर में केक काटा। कोयंबटूर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कल्पना आनंदकुमार ने कमिश्नर राजा गोपाल सुनकारा और डिप्टी मेयर आर वेत्रिसेलवन के साथ मनियाकरणपालयम कॉर्पोरेशन हाई स्कूल में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में भाग लिया और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने वाली लड़कियों को स्वर्ण और कांस्य पदक वितरित किए।

