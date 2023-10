Chennai News : निजी प्रशासन वाले मंदिर में दान पात्र रखने का विरोध, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे

चेन्नईPublished: Oct 16, 2023 07:29:07 pm Submitted by: Naresh Dhawan

प्रशासित मंदिर में दान पात्र रखे जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और हिन्दू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। demonstrated against the Hindu Religious and Charitable Endowments (HRCE) in protest against keeping donation boxes in the administered temple.

