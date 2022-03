एक बार फिर हुंकार भरी शशिकला ने

एक बार फिर हुंकार भरी शशिकला ने

कहा, हर मुसीबत का सामना करने एवं ताउम्र एआईएडीएमके की सेवा के लिए तैयार

I am ready to sacrifice all my life in the battle to protect the party

चेन्नई Published: March 08, 2022

चेन्नई. पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी और एआईएडीएमके की अपदस्थ नेता वीके शशिकला ने कहा कि वह दिवंगत मुख्यमंत्रियों एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता द्वारा शुरू की गई पार्टी की रक्षा के लिए अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करने और उसे हराने के लिए तैयार हैं।

आंखों में एमजीआर और जयललिता को देखा

शशिकला के अनुसार, जब उन्होंने आध्यात्मिक दौरे पर दक्षिणी जिलों की यात्रा की, तो एआईडीएमके के हजारों कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया था और इससे पार्टी को पुनः प्राप्त करने की उनकी उम्मीदों का पता चला था। उन्होंने कहा, मेरा गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं। मैंने आपकी आंखों में एमजीआर और जयललिता को देखा था। आपने अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, कि हमें अपनी पार्टी की रक्षा करनी चाहिए।

पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार

एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव ने कहा कि वह पार्टी की रक्षा के लिए बहादुर चेहरे के साथ किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं पार्टी की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूं।

पीएमके ने स्टालिन से मेकेडाट्टु बांध मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) युवा विंग के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अन्बुमणि रामदास ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मेकेडाट्टु बांध मुद्दे पर चर्चा के लिए तत्काल प्रभाव से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

रामदास ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पहले ही एक बयान जारी कर दिया था कि वह इस संबंध में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलने और परियोजना के लिए मंजूरी लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। रामदास ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के पिछले कुछ दिनों के बयानों का मतलब है कि मेकेडाट्टु बांध को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं।

