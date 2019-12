केंद्र के आदेशानुसार मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी

The move comes 10 days after the father of Fathima Latheef told the media that Union Minister Amit Shah had assured them that the CBI will investigate the case

मामले की जांच सीबीआइ को उस वक्त सौंपी गई है जब दस दिन पहले फातिमा के पिता अब्दुल लतीफ ने पत्रकारों को बताया था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उन्हें मामले की सीबीआइ जांच कराने का आश्वासन दिया है।