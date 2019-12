IIT MADRAS में CAA प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर जर्मन छात्र को वतन वापस भेजा

IIT Madras german student sent back After indulging CAA protes in Chennai

चेन्नई.

आईआईटी मद्रास में जर्मनी के एक एक्सचेंज स्टूडेंट को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना भारी पड़ गया और कथित तौर पर सीएए के खिलाफ नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर खड़े होने पर उसे भारत से वापस वतन (जर्मनी) भेज दिया गया।

आईआईटी मद्रास में फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे जैकब लिंडेंथल कथित तौर पर सोमवार को एम्सटर्डम चले गए। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया है।

भारत छोडऩे के निर्देश मिला

छात्र जैकब लिंडेंथल का कहना है कि उसे चेन्नई में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से मौखिक तौर पर भारत छोडऩे के निर्देश मिले थे।

पिछले सप्ताह की तस्वीरों में एक 24 वर्षीय छात्र कई प्रदर्शनों में दिखाई दिया था। इस प्रदर्शन में उसने एक पोस्टर पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था, ''Uniformed Criminals = Criminals"। वहीं, दूसरे पोस्टर पर लिखा हुआ था, "1933-1945 We have been there"

वीजा नियमों का उल्लंघन

इस मामले में चेन्नई में आव्रजन आधिकारियों ने उन्हें बताया था कि इस तरह विरोध प्रदर्शन में शामिल होना वीजा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। लिंडेनथल ने बताया कि मेरे वीजा के साथ कुछ प्रसाशनिक दिक्कतें थी।

उन्हें सुलझाने के बाद आव्रजन अधिकारियों ने मेरे राजनीतिक विचारों को लेकर काफी सवाल पूछे। फिर मुझे इस बारे में (भारत छोड़कर वापस जाने) बताया गया। उन्होंने बताया कि आव्रजन विभाग ने उन्हें आधी रात से पहले देश छोडऩे को कहा था। ऐसे नहीं करने पर उन्हें देश निकाला दे दिया जा सकता था।

German Student sent back After indulging CAA protes in Chennai" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/12/24/emhgpciucae1yvm_5548821-m.jpg">

आइआइटी के छात्रों ने किया था प्रदर्शन

विदित हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के बाद आइआइटी मद्रास के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। जर्मन छात्र जैकब लिंडेंथल विरोध प्रदर्शन में शामिल था।