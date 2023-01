साल 2022 में 6.09 करोड़ ने की मेट्रो की सवारी

चेन्नईPublished: Jan 03, 2023 05:08:56 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

यात्रियों में लगातार वृद्धि

चेन्नई. चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने 2022 में 6.09 करोड़ यात्रियों की संख्या दर्ज की और 29 जून, 2015 से 31 दिसंबर, 2022 तक, 15.88 करोड़ यात्रियों ने मेट्रो रेल यात्रा की।

शहर में कार्बन फुटप्रिंट और यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से सीएमआरएल अपनी स्थापना के बाद से यात्रियों को एक मजबूत और बाधा मुक्त सेवा प्रदान कर रहा है। सीएमआरएल ने सिस्टम को अपग्रेड करते हुए प्रत्येक वर्ष सेवा में सुधार करके वर्षों से यात्रियों में लगातार वृद्धि देखी है।

सीएमआऱएल प्रेस नोट के अनुसार, जून 2015 और दिसंबर 2018 के बीच 2.80 करोड़ यात्रियों ने मेट्रो रेल से यात्रा की। यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि ने कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान गिरावट देखी, जब केवल 1.18 करोड़ यात्रियों ने पूरी मेट्रो ट्रेन का सफर किया। सात वर्षों तक परिचालन में रहने के दौरान सीएमआरएल ने महामारी के कारण मार्च से सितंबर 2020 तक और मई से जून 2021 तक, केवल दो बार सेवा को निलंबित किया है।