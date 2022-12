अब शमशान घाट तक जाने की भी जरूरत नहीं

चेन्नई Dec 19, 2022

मोबाइल शवदाह गृह से घर के पास ही अंतिम संस्कार

In a first in Tamil Nadu, mobile crematorium launched for villagers’ benefit

इरोड. राज्य में अपनी तरह के पहले सेंट्रल रोटरी क्लब ने इरोड में एक मोबाइल शवदाह गृह की शुरुआत की है। इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीणों को लाभान्वित करना है। इरोड सेंट्रल रोटरी क्लब के तहत काम करने वाले आत्मा ट्रस्ट के सचिव वीके राजमणिकम ने कहा, ईरोड सेंट्रल रोटरी क्लब के साथ नगर निगम कारुंगलपलायम में पिछले 14 साल से कावेरी नदी के तट पर एक श्मशान सेवा प्रदान कर रहा है। । हालांकि गांवों के परिवारों को शव के दाह संस्कार के लिए 3,500 रुपए के श्मशान शुल्क सहित लगभग 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस जनवरी से यह शुल्क बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया जाएगा। हालांकि, गांवों के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। इसलिए हमने इन लोगों को विद्युत दाह संस्कार सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया और एक मोबाइल शवदाह गृह की शुरुआत की गई है।

हमने इसके लिए केरल से मशीन खरीदी और एम्बुलेंस वाहन, श्मशान, जनरेटर और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत 25 लाख रुपए थी। यह सेवा गांवों के लिए है। हम मोबाइल श्मशान वाहन को गांव में पार्क करेंगे और 7,500 रुपए की लागत से शव का अंतिम संस्कार करेंगे। अभी इस प्रक्रिया में दो घंटे लगते हैं और हम समय कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

मोबाइल शवदाह गृह के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। हम सरकार के सहयोग से पूरे राज्य में इस सेवा का विस्तार करने की भी योजना बना रहे हैं। इरोड कॉर्पोरेशन के आयुक्त शिवकुमार ने कहा, यह कार्यक्रम भारत के अन्य राज्यों में उपलब्ध है। हालांकि यह तमिलनाडु में पहली बार है जब एक मोबाइल शवदाहगृह पेश किया जा रहा है।