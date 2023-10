Petrol bomb : चेन्नई के राजभवन के बाहर दहशत, पेट्रोल बम फेंकने की घटना

चेन्नईPublished: Oct 25, 2023 07:30:19 pm Submitted by: Naresh Dhawan

चेन्नई के राजभवन के सामने एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां पेट्रोल बम की फेंकने की घटना घटित हुई है। इस घटना के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है | A petrol bomb was thrown in front of the main gate of Raj Bhavan. A person who threw the petrol bomb was immediately arrested by the police.

