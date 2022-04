ईंधन की बढ़ती कीमतों का आवश्यक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना, माल ढुलाई शुल्क में 30 प्रतिशत की वृद्धि की मांग



the lorry owners’ association have already begun talks with the traders at the market to increase freight charges. They have sought a 30 per cent increase in freight charges.

चेन्नई Published: April 05, 2022 11:28:49 pm

चेन्नई. ईंधन की बढ़ती कीमतों का आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के करीब होने और स्पेयर पार्ट्स और टायर की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ-साथ ट्रांसपोर्टर माल ढुलाई शुल्क बढ़ाने के लिए कमर कस रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। डीजल की कीमत दो हफ्ते में नौवीं बार बढ़ाई गई, जो पूरी तरह से 7.61 रुपए हो गई। चेन्नई में एक लीटर ईंधन की कीमत 99.04 रुपए प्रति लीटर है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, दक्षिणी क्षेत्र के प्रवक्ता एस युवराज ने कहा, हमने जिला संघों से कहा है कि वे ईंधन की कीमत और बीमा लागत में वृद्धि को देखते हुए सड़क परिवहन के लिए माल ढुलाई शुल्क बढ़ाने के लिए बातचीत करें। यह 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। कोयम्बेडु थोक बाजार परिसर की बाजार प्रबंधन समिति के सदस्य और सब्जियों के थोक व्यापारी वीआर सुंदरराजन ने कहा कि माल ढुलाई शुल्क बढ़ाने के लिए लॉरी मालिकों के संघ ने पहले ही बाजार में व्यापारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने माल ढुलाई शुल्क में 30 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की है। हमें लगता है कि इसमें 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा कि चूंकि सब्जियां और फल मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए शहर में इनकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। हमें केरल से मसाले मिलते हैं, कर्नाटक से ज्यादातर सब्जियां, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दालें और महाराष्ट्र से प्याज मिलता है। यदि परिवहन की लागत बढ़ जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, जिसका असर जनता पर पड़ेगा। कोयम्बेडु वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पी सुकुमार ने कहा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से मिलने वाली सब्जियों और फलों की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक होने की संभावना है। उन्होंने कहा, अगर सब्जियों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में ले जाया जाता है, तो कीमत 1 रुपए से 1.5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाएगी।

ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित

ईंधन की बढ़ी कीमतों का असर निशि्चत रूप से परिवहन पर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। माल परिहन की दरें करीब 7 से 8 फीसदी तक बढ़ गई है। टोल की दरों में इजाफा हुआ है।

- पवनकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, चेन्नई गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।

PAWAN KUMAR AGARWAL, EX PRESIDENT, CHENNAI GOODS TRANSPORT ASSOCIATION

