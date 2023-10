Operation Ajay : इजरायल से 'ऑपरेशन अजय' के तहत 21 तमिल चेन्नई व कोयम्बत्तूर लौटे

चेन्नईPublished: Oct 14, 2023 02:19:33 pm Submitted by: Naresh Dhawan

इजरायल से लौटी छात्रा ने कहा- भारतीय दूतावास कर रही मदद , इजरायल से 'ऑपरेशन अजय' के तहत पहली चार्टर उड़ान नई दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट से 212 भारतीय स्वदेश लौटे हैं, जिनमें 21 तमिलनाडु से थे। The first charter flight from Israel under 'Operation Ajay' reached New Delhi.

Operation Ajay : इजरायल से 'ऑपरेशन अजय' के तहत 21 तमिल चेन्नई व कोयम्बत्तूर लौटे