Chennai News : भारत की हरित क्रांति के जनक, डॉ. एमएस स्वामीनाथन का निधन

चेन्नईPublished: Sep 28, 2023 02:04:06 pm Submitted by: Naresh Dhawan

भारत की हरित क्रांति के जनक और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। The father of India's green revolution, the famous scientist Dr. MS Swaminathan passed away in Chennai.

