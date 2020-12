भारतीय तटरक्षक बल ने आईलैंड में फंसे तीन मछुआरों को सुरक्षित बचाया

Indian coast guard rescues three fishermen stranded on island for over two days: भारतीय मछुआरे मनाली थिवु आईलैंड चले गए तथा वहां उनके नाव में तकनीकी खराबी के चलते फंस गए।