The Tamil Nadu government has issued an emergency advisory notice to all Chief Education Officers to instruct institutions not to allow students riding bikes or other two-wheelers to school.

चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को एक आपातकालीन परामर्श नोटिस जारी किया है कि वे संस्थानों को निर्देश दें कि वे छात्रों को बाइक या अन्य दोपहिया वाहनों की सवारी करने की अनुमति न दें। इसके अलावा, परिवहन विभाग को एक अलग अधिसूचना भी भेजी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र बस फुटबोर्ड पर यात्रा न करें। स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम छात्रों के खिलाफ प्राप्त कई शिकायतों के बाद उठाया गया है। खासकर निजी संस्थानों में, जो नियमित रूप से बाइक और स्कूटर पर स्कूलों में जाते हैं। उन्होंने कहा, स्कूल प्रबंधन से कहा गया है कि वे माता-पिता को इस तरह से बच्चों को भेजने के खिलाफ सलाह दें। शिक्षकों और अभिभावकों को 18 साल से कम उम्र के छात्रों को दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। अधिकारी ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी छात्रों में जागरूकता पैदा की जाएगी। परिवहन विभाग की एडवाइजरी पर अधिकारी ने कहा कि बसों की अपर्याप्त संख्या के कारण छात्र फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहे हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा, इसे रोकने के लिए, परिवहन निगम को स्कूल समय के दौरान अतिरिक्त बसों का संचालन करना चाहिए और छात्राओं के लिए विशेष बसें चलानी चाहिए।

साइकिल से आने के लिए कर रहे प्रेरित

हम बच्चों को पहले से ही विद्यालय साइकिल से आने के लिए कह चुके हैं। आसपास रहने वाले बच्चे पैदल ही स्कूल आ रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गियर वाली मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं मिलता। ऐसे में बच्चों को इससे परहेज करने के लिए कह रहे हैं।

- अशोक केडिया, प्रबंध न्यासी, जयगोपाल गरोडिया विवेकानन्द विद्यालय, चेन्नई।

