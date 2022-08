इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दो सप्ताह में दो वंदे भारत रेक शुरू करेगी

180 किमी/घंटा की रफ्तार

2022 के अंत से वाणिज्यिक सेवा

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) अगस्त के दूसरे सप्ताह तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के दो प्रोटोटाइप रेक शुरू करने की योजना बना रही है। वंदे भारत के रेक 180 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रेन 18 सेमी-हाई-स्पीड रेक की एक जोड़ी, प्रत्येक में 16 कोच शामिल हैं, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) के संशोधित विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि हल्के प्रोटोटाइप अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं और उन्नत आंतरिक डिजाइन के साथ बनाए गए है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में 60 दिनों में स्पीड ट्रायल के बाद, दो रेक नवंबर या दिसंबर से वाणिज्यिक सेवा में आ जाएंगे। 80% से अधिक स्वदेशी भागों के साथ आइसीएफ द्वारा निर्मित लोकोमोटिव के बिना पहली स्व-चालित ट्रेन थी और अक्टूबर 2018 में शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया और फरवरी 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच पेश किया गया। महीनों बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली मार्ग पर एक दूसरी ट्रेन शुरू की गई।

20 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने अगले अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। आईसीएफ के अलावा रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री और कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री द्वारा सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि वंदे भारत रेक के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सामग्री की खरीद की निविदा प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।

