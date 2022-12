तमिलनाडु में लिट्टे को फिर से पुनर्जीवित करने की हो रही कोशिश

चेन्नईPublished: Dec 25, 2022 12:16:18 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Pakistani Intelligence Agency ISI Trying To Revive Defunct LTTE In Tamil Nadu, Says Report

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तमिलनाडु में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। द आइलैंड ऑनलाइन की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

पाकिस्तान की दक्षिण भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2014 में एनआईए ने एक मॉड्यूल का खुलासा किया था. जिसे श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। द आइलैंड ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, उस मॉड्यूल के जड़ से खत्म हो जाने के बाद आईएसआई अब दक्षिण भारत में सुरक्षा को पटरी से उतारने के लिए तमिलनाडु और श्रीलंका में लिट्टे आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की मानें तो फरवरी से लिट्टे आंदोलन को तमिल राष्ट्रवाद से जोड़कर इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इसी सप्ताह लिट्टे के पुनरुद्धार से संबंधित एक अवैध ड्रग्स और हथियारों के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने एक नोट में कहा कि पकड़े गए लोग श्रीलंका के ड्रग्स माफिया गुनाशेखरन और पुष्पराजा से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में स्थित ड्रग्स और हथियार सप्लायर हाजी सलीम के सहयोग से चला रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि यह मॉड्यूल भारत और श्रीलंका में काम कर रहा है और लिट्टे के रेस्टॉरेशन के लिए धन जुटाने के लिए दवाओं, हथियारों की तस्करी कर रहा है।