चेट्टिनाड समूह के 50 से अधिक ठिकानों पर आयकर छापे

यह समूह निर्माण, सीमेंट, ऊर्जा, इस्पात फैब्रिकेशन, स्वास्थ्य, कोल टर्मिनल और परिवहन विभिन्न व्यवसायों में (construction, cement, power, steel fabrication, healthcare, coal terminal, transportation among others) शामिल है।

चेन्नई.

तमिलनाडु (Tamilnadu) में चेट्टिनाड समूह की कंपिनयों (Chettinad Group of Companies) में बड़े पैमाने पर आयकर चोरी की शिकायतों (complaints of massive tax evasion.) के बाद बुधवार को समूह के व्यावसायिक, आवासीय और अन्य परिसरों में आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापे मारे। विभाग के सूत्रों ने बताया कि आज सुबह चेन्नई और अन्य राज्यों में 50 (50 locations) से अधिक स्थानों पर छापे मारे गये।

समूह के अध्यक्ष एमएएमआर मुथैया ( business and residential premises of Group chairman MAMR Muthiah) और उनके परिवार के सदस्यों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों तथा तथा उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर छापे मारे गये। सूत्रों ने बताया कि 100 साल से अधिक पुराने इस समूह के कई कारोबार और संस्थाएं हैं लिहाजा छापे की कार्रवाई कम से कम दो से तीन दिन तक जारी रहने की संभावना है। यह समूह निर्माण, सीमेंट, ऊर्जा, इस्पात फैब्रिकेशन, स्वास्थ्य, कोल टर्मिनल और परिवहन विभिन्न व्यवसायों में (construction, cement, power, steel fabrication, healthcare, coal terminal, transportation among others) शामिल है।