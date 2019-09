Tamilnadu: कौन है क्वीन की राह का रोड़ा

Jayalalithaa's nephew objected to web series 'Queen', talk of defamation case on makers

उन्होंने इस बारे में बयान जारी कर मानहानि का दावा करने की बात कहते हुए कहा कि गौतम मेनन ने इस वेब सीरीज को बनाने के पहले अम्मा के परिजनों से अनुमति नहीं ली।