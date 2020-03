Indian 2 क्रेन हादसा : सीसीबी के समक्ष पेश हुए कमल हासन

Kamal Haasan appears before the CCB for enquiry : Indain 2 की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के मामले में कमल हासन मंगलवार को केंद्रीय अपराध शाखा के सामने पेश हुए।