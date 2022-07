कमल हासन अब पार्टी में जान फूंकेंगे

एआईएडीएमके में नेतृत्व संकट के बीच

कमल हासन की पार्टी एमएनएम मौके की तलाश में

अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसेगी

विधानसभा में मिली थी करारी हार

हासन करेंगे राज्यव्यापी दौरा

विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर कमल हासल की पार्टी एमएनएम राज्य में अवसर ढूंढ रही है। एआईएडीएमके में नेतृत्व संकट के बीच पार्टी के लिए यह अच्छा मौका साबित हो सकता है। अभिनेता और एमएनएम के संस्थापक कमल हासन इस महीने के अंत या अगस्त में राज्यव्यापी दौरा शुरू करने के मूड में है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू करेगी।

जल्द यात्रा कार्यक्रम होगा तय

हासन की अध्यक्षता में हुई पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में एमएनएम ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सभी पदों को भरने के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पर्याप्त संख्या में जीत सुनिश्चित हो सके। एमएनएम के राज्य सचिव (संगठन) शिव एलंगो ने कहा कि हासन के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और उनके इस महीने के अंत या अगस्त में दौरे की संभावना है।

अब जमीनी स्तर पर होगा काम

पार्टी प्रमुख का दौरा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने के लिए है। हम जमीनी स्तर पर पार्टी के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहचान करना चाहते हैं ताकि जल्द अभियान शुरू किया जा सके। दक्षिण भारतीय सुपर स्टार कमल हासन की हालिया फिल्म विक्रम काफी सफल रही है। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कहा था कि वे राजनीति से पीछे नहीं हटेंगे और अगला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वह फिल्म की सफलता के बावजूद राजनीति से ‘ब्रेक’ नहीं लेंगे।

घटता गया वोट शेयर

कमल ने एमएनएम की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि वह तमिल राजनीति के दो दिग्गजों एआईएडीएमके की जे. जयललिता और डीएमके के एम. करुणानिधि के निधन की कमी को पूरा करेंगे। हालांकि पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। 2019 के लोकसभा चुनावों में इसे 3.7 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया।

कई वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी छोड़कर चले गए

हासल की पार्टी एमएनएम को विधानसभा चुनाव में करारी मात मिली थी। कमल हासल खुद कोयम्बत्तूर दक्षिण से चुनाव हार गए थे और पार्टी को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। 2021 के पंचायत चुनावों और 2022 के शहरी निकाय चुनावों में भी एमएनएम बुरी तरह विफल रही और इसके संस्थापक नेताओं सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी पार्टी छोड़कर चले गए थे।

पार्टी का वोट शेयर

2019 लोकसभा चुनाव में - 3.7 प्रतिशत

2021 विधानसभा चुनाव में - 2.6 प्रतिशत

