तमिलनाडु: कमला हैरिस की जीत के लिए उनके पैतृक गांव में हुआ भगवान शिव की विशेष पूजा

कमला हैरिस का ननिहाल तमिलनाडु में है

Kamala Harris' ancestral village in TamilNadu prays for her victory in US elections