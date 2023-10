Classical Chess : कार्तिकेयन मुरली ने रचा इतिहास, चेस में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने

चेन्नई Oct 20, 2023

तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स में विश्व के नंबर-1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। मुरली कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। Karthikeyan Murali has created history by defeating world number-1 chess player Magnus Carlsen in Qatar Masters.

