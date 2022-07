तमिलनाडु में विरोध, पुदुचेरी में एनईपी को लागू करना चाहती हैं उप राज्यपाल

पुदुचेरी की उप राज्यपाल डॉ. तमिलसै सौंदरराजन ने को कहा, नई शिक्षा नीति एक वरदान और इसे जल्द ही लागू किया जाना चाहिए

पुदुचेरी की उप राज्यपाल डॉ. तमिलसै सौंदरराजन ने को कहा कि नई शिक्षा नीति एक वरदान है और इसे जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। नीति को जल्द ही संसाधित किया जाना चाहिए और स्कूली शिक्षा को डिजिटल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एन. रंगासामी (जो स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं) और शिक्षा मंत्री ए.नमशिवायन से इस बारे में बात की। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पाठ्य पुस्तकों की कमी, यूनिफॉर्म का वितरण नहीं होने और स्कूल बसों के संचालन नहीं होने की शिकायतों के बीच उप राज्यपाल ने पांच स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के भीतर स्कूल बसें चालू हो जाएंगी और इसके लिए एक नया टेंडर जारी किया गया है।

कक्षा 1 से 5 तक (तमिल पाठ्य पुस्तक को छोड़कर) के छात्रों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा 6 से पुस्तकों को वितरित करने की प्रक्रिया में है। मध्याह्न भोजन के संबंध में उप राज्यपाल ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से भोजन की समीक्षा करेंगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कमी उचित नहीं है, उन्होंने कहा कि सभी दोषों को दूर किया जाएगा।

उप राज्यपाल, जो यूटी में 75 स्कूलों के छात्रों से मिलने की योजना बना रही हैं, ने अपनी बैठक तिरुवल्लुवर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की, जिसे 1943 में खोला गया था। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जानने के महत्व के बारे में बोलते हुए उन्होंने विद्यार्थियो के पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए।

