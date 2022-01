चेन्नई के अंबत्तूर में आज 6 सेंटीमीटर हुई बारिश, राज्य के दस जिलों में बारिश की संभावना

सोमवार सुबह काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया और रात जैसा अनुुभव होने लगा। इसके बाद झमाझम बारिश शुरू हुई, जो अलग अलग इलाकों में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी होती रही।

Light to moderate rain likely over Chennai