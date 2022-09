बच्चों में फ्लू जैसी बीमारी

पहले पहली से आठवीं तक की स्कूलों को बन्द किया, अब एलकेजी-यूकेजी कक्षाएं भी नहीं लगेगी

चेन्नई Published: September 17, 2022 07:49:46 pm

LKG, UKG classes too shut in Pondy till September 25 following a rise in 'flu-like fever' cases पुदुचेरी. बच्चों में फ्लू जैसी बीमारी के बढ़ने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद करने के बाद पुदुचेरी सरकार ने घोषणा की कि एलकेजी और यूकेजी के लिए भी कक्षाएं बंद रहेंगी। पुदुचेरी के स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू जैसे बुखार के मामलों में बच्चों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्लीनिक खोले हैं।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया था कि बुखार, सर्दी और खांसी के लिए बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों ने इलाज तेज कर दिया है। पुदुचेरी के निजी क्लीनिकों में भी पिछले कुछ दिनों से इन्फ्लूएंजा के मामले सामने आ रहे थे। फ्लू जैसे बुखार को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों को बंद करने की स्वास्थ्य विभाग की सरकार की सिफारिश को प्रशासन ने मान लिया है।

LKG, UKG classes too shut in Pondy till September 25 following a rise in 'flu-like fever' cases

