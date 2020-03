लॉकडाउन में आपात पास बनवाने के लिए पुलिस आयुक्तालय में लगी भीड़

पुलिस प्रशासन के दरवाजे पर सोमवार को सैकड़ों लोग एक ही स्थान पर इक_ा हो गए। जिम्मेदार अफसरों की निगाह इस भीड़ पर काफी देर बाद गई। Long Queue Outside Police Commissioner's Office For Passes To Cross State Borders

