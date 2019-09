TAMILNADU: विक्रवांडी से मुत्तुमिझसेल्वम व नांगूनेरी से नारायण होंगे एआईएडीएमके प्रत्याशी

Kanai panchayat union secretary M R Muthamizhselvan is Vikravandi constituency candidate, while Reddiarpatti V Narayanan is its candidate in Nanguneri

विक्रवांडी विस उपचुनाव के लिए एआईएडीएमके ने कानै पंचायत यूनियन सचिव एम. आर. मुत्तामिझसेल्वन को उतारा है