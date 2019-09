तमिलनाडु में भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों को तमिल भाषा की परीक्षा से छूट: Madras High Court

Madras HC gave exemption from writing compulsory Tamil paper in the Class X board examinations till 2022.

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को राहत देते हुए Madras High Court ने दसवीं कक्षा के छात्रों तमिल भाषा के पेपर लिखने की वर्ष 2022 तक छूट प्रदान कर दी है।