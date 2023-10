Money Laundering Case : मंत्री सेंथिल बालाजी को मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

चेन्नई Oct 19, 2023

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के वित्तमंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, सेंथिल बालाजी को न्यायिक जमानत नहीं मिल पाई है और वह अब जेल में बंद हैं। Madras High Court has refused to grant bail to Tamil Nadu State Finance Minister Senthil Balaji in money laundering case.

profile image of Senthil Balaji