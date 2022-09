दिवाली पर मिल्ककेक बेचेगा आविन

250 ग्राम का पैकेट 200 रुपए में

पेड़ा व मैसूर पाक की पहले से खूब डिमांड

मदुरै को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड (मदुरै आविन) ने जिले में इस दिवाली पहली बार मिल्क केक पेश करने का फैसला किया है और 250 ग्राम 200 रुपए की कीमत पर बेचा जाएगा। बिक्री अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी।

सेलम, पुदुकोट्टै और तिरुनेलवेली में आविन आउटलेट हर दिवाली मिल्क केक बेचते हैं। इस साल मदुरै आविन उनके साथ जुड़ेंगे। मदुरै आविन के महाप्रबंधक टीआरडी शांति ने कहा, हम 10 टन केक का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें से 5 टन अन्य जिला आउटलेट्स को बेचे जाएंगे।

आउटलेट इस साल लाभ को दोगुना करने की योजना बना रहा है और 10 करोड़ रुपए तक की बिक्री का लक्ष्य रखा है और 68 टन मिठाई बेचने की योजना बना रहा है। मदुरै आविन की बिक्री पिछले साल घी, मिठाई और स्नैक्स जैसे उत्पादों के माध्यम से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। पिछले दिवाली सीजन में 28 टन मिठाई बेची गई थी।

इस बार हमारे पास चेन्नई जैसे अन्य जिलों से तिरुनेलवेली हलवा, गाजर का हलवा, घी बदूशा, नट्स का हलवा, भरवां मोती पाक, काजू कतली, काजू पिस्ता रोल, आविन मिश्रण, थेनी सेवई और तैयार गुलाब जामुन का मिश्रण होगा। पेड़ा और मैसूर पाक, जिसकी मदुरै में अब तक की सबसे अधिक बिक्री है, भी उपलब्ध होगा।

Madurai Aavin to produce milk cakes for first time this Diwali