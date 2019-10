मदुरै के चिल्ड्रन होम को किया सील

A team of officials of various departments sealed a children's home in Thodampatti on Thursday after a case of sexual harassment with a minor.

नाबालिग के साथ यौन उत्पीडऩ के मामले के बाद विभिन्न संबंधित विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार को थोडंमपट्टी में स्थित एक चिल्ड्रन होम को सील कर दिया।