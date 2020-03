प्रेमिका से मिलने क्वारंटाइन से फरार हो गया कोरोना संदिग्ध

Anything for love: Madurai man jumps quarantine to meet girlfriend: आखिरकार पुलिस उसे पकड़कर मदुरै लेकर आई और युवती को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है।