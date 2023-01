स्कूल-कॉलेज छात्रों में नशे की लत

Submitted by:

हाइ कोर्ट ने कहा, शराब खरीदने के लिए जरुरी करें शराब लाइसेंस, 21 साल से कम वालों को न बेचें शराब, दुकानों के खुलने का समय घटाने का भी निर्देश

Make licence must to buy booze, Madras HC’s suggestion to TN govt