लॉकडाउन के कारण चेन्नई में फंसे बिहार मूल के युवक ने खुदकुशी की

Man from Bihar commit suicide due to Lockdown in Chennai: पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है।