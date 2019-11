मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रक्रिया हो पूरी तरह से खत्म: स्टालिन

206 people have died due to poison gas during the cleaning of the tank since 1993

ट्वीट कर स्टालिन ने कहा कि वर्ष १९९३ से अब तक टैंक के साफ सफाई के दौरान जहरिली गैस की वजह से २०६ लोगों की मौत हो चुकी है।