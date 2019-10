TAMILNADU: मदुरै में २५, २६ को रात २ बजे तक खुले रहेगे बाजार

The Madurai Bench of the Madras High Court has granted permission to the traders of Madurai to keep the shop open till 2 pm on 25th and 27th in view of Deepawali.

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने शनिवार को मदुरै के व्यापारियों को दीपावली को देखते हुए २५ और २६ को रात दो बजे तक दुकान खुली रखने की अनुमति प्रदान की है।