तमिलनाडु में जल संकट: किसानों और अधिकारी के बीच वैगै बांध पानी के मुद्दे पर चर्चा तेज

चेन्नईPublished: Oct 19, 2023 05:33:20 pm Submitted by: Naresh Dhawan

तमिलनाडु लोक निर्माण विभाग (PWD) वैगै बांध से पानी छोड़े जाने के संबंध में अधिकारियों और किसानों के साथ बैठक करेगा। अधिकारियों ने दी जानकारी | Meeting of PWD officials and farmers regarding release of water from Vaigai Dam.

तमिलनाडु में जल संकट: किसानों और अधिकारी के बीच वैगै बांध पानी के मुद्दे पर चर्चा तेज