प्रतिबंध हटने के बाद अब मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार

एक महीने में बढ़ गए 26 फीसदी यात्री

March 02, 2022



Metro Rail witnessed a sharp increase in its daily patronage in February चेन्नई. चेन्नई मेट्रो रेल ने फरवरी में अपने दैनिक यात्रियों में बढ़ोतरी हुई है। यह राज्य सरकार के कोविड -19 तीसरी लहर के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बाद बढ़ी है। फरवरी में, 31.86 लाख यात्रियों ने मेट्रो में यात्रा की, जबकि जनवरी में 25.14 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। यानी करीब 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, यह तीसरी लहर शुरू होने से पहले दिसंबर 2021 के 38 लाख के यात्री भार से काफी कम है।

2020 में मेट्रो के यात्री भार में भारी कमी, प्रतिबंधों में ढील दी गई तो यह बढ़ना शुरू

पिछले साल दिसंबर में, मेट्रो ट्रेनों का औसत दैनिक यात्री भार एक दिन में 1.24 लाख तक चला गया, जो फरवरी 2020 में देखी गई 1.16 लाख की महामारी से अधिक था। 2020 में मेट्रो के यात्री भार में भारी कमी आई और जब भी प्रतिबंधों में ढील दी गई तो यह बढ़ना शुरू हो गया।

आने वाले समय में यात्री भार बढ़ने की उम्मीद

सीएमआरएल के सूत्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्रतिबंध हटने और सामान्य स्थिति में लौटने के साथ यात्री भार बढ़ेगा। शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय, मॉल और थिएटर खुलने से लोग अपने सामान्य जीवन में लौट रहे हैं। मेट्रो ट्रेन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा, चेन्नई फेज 1 एक्सटेंशन लाइन पर तिरुवत्तियुर थेराडी स्टेशन और विमको डिपो स्टेशन के खुलने की उम्मीद से भी फुटफॉल बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मेट्रो में किस महीने कितने यात्री

फरवरी 2022- 31.86 लाख यात्री

जनवरी2022- 25.14 लाख यात्री

